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10:16, 17 октября 2024Ценности

Новая возлюбленная Элджея показала фото в откровенных нарядах

Фото: @an1kv

Новая возлюбленная российского рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) показала фото в откровенных нарядах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одних снимках грузинская певица Анна Пурцен, выступающая под псевдонимом ANIKV, предстала в зеленой заправленной футболке и мини-юбке, из-под которой торчат резинки трусов. При этом ее внешний вид дополняет кожаный пояс, оформленный металлическими шипами.

На других кадрах 29-летняя исполнительница показала фигуру в корсетном топе красного цвета и кружевных черных колготках, сквозь ткань которых просвечивают трусы. Также знаменитость примерила высокие остроносые сапоги, а в качестве украшений выбрала круглые серьги и длинную подвеску с крестом.

Ранее сообщалось, что жена известного российского шеф-повара, ресторатора и телеведущего Константина Ивлева Валерия Ивлева показала откровенное фото с отдыха на Мальдивах.

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      Карина Черных
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