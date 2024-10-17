Жена известного российского телеведущего показала откровенное фото с отдыха

Жена ведущего Константина Ивлева Валерия снялась в наряде из сетки

Жена известного российского шеф-повара, ресторатора и телеведущего Константина Ивлева Валерия Ивлева показала откровенное фото с отдыха на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя возлюбленная Ивлева снялась в номере отеля, сидя на полу с прозрачной вставкой из стекла. Она предстала перед камерой в бежевом наряде, который состоял из бюстгальтера с плетеными чашками и сетчатой юбки. Также избранница знаменитости надела браслеты на руку и ногу и миниатюрные серьги-кольца.

«Просто красивая я!» — указала в подписи автор поста, отметив, что данный снимок сделал муж.

В августе Валерия Ивлева снялась обнаженной в честь своего дня рождения.