Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:10, 17 октября 2024Наука и техника

Обещанные Киеву «Миражи» назвали «адом для тыловиков»

Коц: обещанные Киеву истребители Mirage станут «адом для тыловиков»

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Истребители четвертого поколения Mirage 2000, которые Париж обещает передать Киеву, станут дополнительной нагрузкой для тыловых подразделений, обслуживающих различные типы летательных аппаратов. Возможные проблемы при эксплуатации «Миражей» назвал военный корреспондент Андрей Коц в материале для РИА Новости.

«Для тыловых служб ВСУ эксплуатация этих машин станет сущим адом. Теперь им придется разбираться не только с F-16, но и с абсолютно непохожим на него Mirage 2000», — пишет он.

Также автор отметил, что «Миражи» отличаются высокой аварийностью. Из 614 истребителей, выпущенных с 1983 по 2007 год, в летных происшествиях потеряли 59. По его словам, украинским техникам придется «очень постараться», чтобы поддерживать летное состояние самолетов, поскольку Киеву пришлют не самые новые истребители.

Материалы по теме:
Истребители F-16 на Украине: на что способен американский самолет и изменит ли он ситуацию на фронте?
Истребители F-16 на Украине:на что способен американский самолет и изменит ли он ситуацию на фронте?
9 августа 2024
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

В июне эксперт британского Королевского института оборонных исследований Джастин Бронк рассказал, что эффективность Mirage 2000-5 ограничена ракетой класса «воздух-воздух» MICA. По его словам, «Миражи» не смогут противостоять российским системам противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Армия России может окружить крупную группировку ВСУ под Курском. В «котле» рискуют оказаться тысячи солдат

      В Кремле понадеялись на предметный диалог с Германией по Украине

      Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста мира

      Некоторым банкам запретят начислять проценты по кредитам

      Минобороны показало кадры авиабомбардировки в Курской области

      VK запустила первую в России масштабную премию для любителей готовить

      Деревня под Петербургом оказалась под угрозой сноса после инцидента с инспекторами ДПС

      Стало известно о принятом по десяткам вагнеровцев с русскими фамилиями решении

      Зеленский попросил передать Украине замороженные активы России

      Полина Гагарина оспорила санкции против себя в Суде Евросоюза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше