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11:55, 17 октября 2024Мир

Орбан заявил о проигрывающем на Украине Западе

Орбан: Запад находится в проигрышном положении на Украине

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Запад находится в проигрышном положении на Украине, и кто-то должен нести за это ответственность. Об этом в интервью изданию The Pioneer заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы вели себя так, как будто это была наша собственная война, и теперь мы проигрываем... Если посмотреть на военную ситуацию на фронте и на способность действовать двух воюющих сторон, то очевидно, что мы в данный момент находимся в проигрышном положении», — сказал политик.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскритиковала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за мирные предложения по Украине и заявила о необходимости продолжать военную поддержку Киева. «Есть только один способ достичь справедливого мира для Украины и в Европе. Мы должны продолжать усиливать украинское сопротивление, оказывая ему политическую, финансовую и военную поддержку так долго, как потребуется», — сказала она, подчеркнув, что для европейцев неприемлема «капитуляция Украины».

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      Виктория Кондратьева
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