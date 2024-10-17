Освобожденный от пожизненного срока россиянин выйдет из ИК к Новому году

Серийный убийца-расчленитель Масалимов вновь выйдет на свободу к Новому году

Серийный расчленитель Анвар Масалимов, освобожденный от пожизненного заключения, выйдет из колонии перед Новым годом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Масалимов был первым в истории России осужденным, которому заменили смертную казнь на пожизненное лишение свободы. Позже он вышел на свободу по условиям условно-досрочного освобождения.

В 2018 году расчленителя задержали за новое преступление. Сейчас он отбывает наказание в ИК-3 в Башкортостане и должен освободиться в декабре.

Анвара Масалимова выпустили из колонии «Полярная сова», где он отбывал пожизненный срок за расправу над пенсионером и расчленение его тела, в 2016 году. Это было уже второе совершенное им преступление, потому в 1992 году суд приговорил его к смертной казни, однако в 1998 году эту меру заменили на пожизненное лишение свободы.

