Предсказано будущее отношений России с США при Трампе и Харрис

Политолог Дудаков: отношения России и США стабилизируются при смене президента

И у экс-президента США Дональда Трампа, и у вице-президента США Камалы Харрис в случае победы на выборах будет мотивация на фоне всех провалов эпохи действующего президента Байдена устроить некую перезагрузку, в том числе и в отношениях с Москвой, полагает политолог-американист Малек Дудаков. Будущее отношений России и Штатов при смене американского лидера он предсказал в беседе с «Лентой.ру».

«Нужно понимать, что в любом случае это будет новая администрация, новая команда и новый подход. Трамп уже сейчас говорит о попытках договориться по Украине и так далее. Харрис об этом не говорит напрямую, но, я думаю, что в случае, если она побеждает, все равно ее команда будет, скорее, настроена не повторять тех ошибок, которые делал [госсекретарь США Энтони] Блинкен, [советник президента США Джейк] Салливан и все другие аппаратчики эпохи Байдена. Поэтому и там, и там, я думаю, что рано или поздно они предложат тот или иной переговорный трек по Украине с возможностью договориться на взаимовыгодных условиях», — поделился политолог.

Дудаков признался, что не ожидает какого-то серьезного потепления или похолодания во взаимоотношениях стран при Трампе и при Харрис. Однако, по его мнению, возможна некая стабилизация — как минимум, отход от ситуации нынешнего гибридного противостояния.

В общем и целом, ситуация холодной войны, наверное, сохранится, потому что тут это уже не только от нас зависит, но и от Ирана, и от Китая, и от других стран, которые сейчас находятся в конфронтации с Западом, но возможно, что ситуацию открытого конфликта, которая сейчас есть, удастся завершить Малек Дудаков политолог

Ранее в Politico сочли, что победа Трампа на предстоящих президентских выборах в одночасье приведет к кризису в отношениях США и Европы из-за Украины. Отмечалось, что экс-президент поставил под сомнение дальнейшую поддержку Киева и даже отказался напрямую говорить о его победе.