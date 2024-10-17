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12:06, 17 октября 2024Путешествия

Пару пенсионеров сняли с рейса по вине европейской авиакомпании и оставили без компенсации

British Airways сняла с рейса пару пенсионеров и оставила их без компенсации

Фото: Mediamag / Shutterstock / Fotodom

Пару 82-летних пенсионеров сняли с рейса и оставили без компенсации по вине авиакомпании British Airways. Подробностями истории поделилось издание The Independent.

Как пишет источник, после того как европейский перевозчик продал больше билетов на рейс из Лондона в Марсель, чем было мест в салоне, его сотрудники решили проблему, отказав в посадке паре пожилых пассажиров. Пенсионеры, которые попросили не раскрывать их имена, пожаловались журналистам, что 27 сентября они не смогли улететь из лондонского аэропорта Хитроу во Францию, хотя у них были авиабилеты.

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Пассажиры рассказали, что они приехали в воздушную гавань более чем за два часа до вылета, но там им объявили, что мест в самолете нет, и попросили немного подождать. Через полтора часа сотрудники авиакомпании посетовали, что ничего не могут сделать. Позже пенсионерам все-таки предложили бронь билетов на следующий день и размещение в отеле на ночь.

«Ни о какой компенсации не было и речи, мы, конечно же, не получили никаких денег — только ночевку в отеле и ваучер на кофе после нашего полуденного ожидания, — признались путешественники. — Мы выбрали British Airways вместо лоукостера, посчитав их премиальной авиакомпанией — как же мы ошибались».

Ранее в Российском союзе туриндустрии призвали ввести компенсации пассажирам в случаях овербукинга, когда авиакомпании продают больше билетов, чем мест в самолете. Там заявили, что сейчас путешественники не получают возмещение убытков, если перевозчик снимает их с рейса.

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      Алина Черненко
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