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14:15, 17 октября 2024Бывший СССР

Пашинян назвал сережку в ухе и кебаб причинами миграции из Армении

Пашинян поделился опытом общения с армянскими мигрантами в Европе

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna/Pool / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поделился опытом общения с армянскими эмигрантами в Европе, которые назвали причины выезда из страны. Слова политика приводит «Sputnik Армения».

«Возникает вопрос: почему ты эмигрировал, в чем причина? Неужели в гостиницах Армении нет места для работы официантом? Выясняется, что один эмигрировал из-за своей прически, другой — из-за сережки в ухе, третий не любит хаш, четвертый — кебаб и так далее»,— рассказал Пашинян на заседании парламента.

Еще одной причиной оттока населения премьер Армении назвал опасения, связанные со службой в национальной армии. Военная нестабильность на востоке страны также была названа Пашиняном среди причин эмиграции.

Ранее Пашинян прокатился по Москве на велосипеде. Он совершил поездку перед заседанием глав стран — участниц Содружества независимых государств в Кремле.

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      Сергей Болиев
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