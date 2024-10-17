Пашинян назвал сережку в ухе и кебаб причинами миграции из Армении

Пашинян поделился опытом общения с армянскими мигрантами в Европе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поделился опытом общения с армянскими эмигрантами в Европе, которые назвали причины выезда из страны. Слова политика приводит «Sputnik Армения».

«Возникает вопрос: почему ты эмигрировал, в чем причина? Неужели в гостиницах Армении нет места для работы официантом? Выясняется, что один эмигрировал из-за своей прически, другой — из-за сережки в ухе, третий не любит хаш, четвертый — кебаб и так далее»,— рассказал Пашинян на заседании парламента.

Еще одной причиной оттока населения премьер Армении назвал опасения, связанные со службой в национальной армии. Военная нестабильность на востоке страны также была названа Пашиняном среди причин эмиграции.

Ранее Пашинян прокатился по Москве на велосипеде. Он совершил поездку перед заседанием глав стран — участниц Содружества независимых государств в Кремле.