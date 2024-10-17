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12:22, 17 октября 2024Экономика

Российский чиновник призвал оставшихся без электричества россиян покупать печи

В иркутском министерстве ЖКХ призвали покупать печи

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Жителей Иркутской области, оставшихся без электричества, призвали самостоятельно покупать печи. Такое предложение огласил начальник регионального управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Сергей Малинкин. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Иркутск».

По мнению чиновника, не озаботившись покупкой обогревателя на случай отключения отопления, потребитель подставляет самого себя. «Без печи жить — это, термин такой, беспечность. Вам как главе семьи нужно думать о надежном теплоснабжении и переживать за жизнь и здоровье своих домочадцев», — заявил Малинкин в ходе встречи с представителями правительства области, муниципалитета и энергетиками.

Как считает представитель министерства ЖКХ, потребители должны в первую очередь сами беспокоиться о здоровье родных и сохранять «живучесть», не надеясь на коммунальщиков. Более того, наличие резервных источников питания в доме является обязанностью гражданина, подчеркнул Малинкин, ссылаясь на постановление правительства. Работники энергосетей, по его словам, устраняют неполадки в нормативные сроки, а на период ремонта население должно само обеспечивать себя теплом и не «зимовать на одном проводе».

Ранее в другом российском городе, Коврове, глава управления городского хозяйства обвинил водителей в желании нажиться на дорожных ямах. Чиновник убежден, что автовладельцы, повредив машину, заказывают экспертизу у пристрастных специалистов и требуют в суде завышенные компенсации. Такое поведение он назвал попыткой расхищения казны и преступным бизнесом.

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      Виктория Клабукова
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