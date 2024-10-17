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11:19, 17 октября 2024Из жизни

Переживший кому мужчина рассказал о реалистичных снах

Переживший кому британец рассказал, что видел и слышал происходившее с ним

Фото: Shutterstock / Fotodom

Британец провел в коме два месяца и рассказал, что видел и слышал много из происходящего вокруг. Об этом пишет Daily Mail.

Биллу Ламли было восемь лет, когда он перебегал улицу и его сбила машина. Мальчика подбросило в воздух, и он упал на асфальт, сильно ударившись головой. В больницу мальчика привезли без сознания. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму и несколько переломов. Ламли перенес несколько операций, а затем его подключили к аппаратам жизнеобеспечения. Спустя полтора месяца врачи заговорили об отсутствии улучшений и о необходимости вскоре отключить его от системы жизнеобеспечения. Однако мать мальчика не соглашалась заканчивать борьбу, она приходила к сыну каждый день и беседовала с ним, делясь новостями о его братьях и сестрах. Медсестра как-то раз даже сказала ей, что разговоры бессмысленны, поскольку сын не слышит ее — его мозг, скорее всего, уже мертв.

Однажды женщина рассказывала Биллу, что его двухлетняя сестра принялась делать уроки фортепиано вместо него. В ответ Билл внезапно рассмеялся. После этого он быстро пошел на поправку и вскоре вернулся к полноценной жизни. Годы спустя переживший кому Ламли попросил родных таких пациентов не сдаваться легко и не отключать их от аппаратов жизнеобеспечения. По словам мужчины, во время комы он постоянно видел «сны», в которых его то и дело возили на операции, а после привозили в незнакомые палаты, где не было его мамы. Как выяснилось впоследствии, многие из этих снов были реальностью: Ламли действительно часто селили в новые палаты после процедур и хирургических вмешательств.

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