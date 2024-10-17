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16:44, 17 октября 2024Путешествия

Пилот летевшего над Лондоном самолета заявил об угрозе взрыва

Пилот Air India сообщил о бомбе на борту пролетающего над Лондоном Boeing 777

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилот летевшего из Мумбаи Boeing 777 авиакомпании Air India запросил посадку в лондонском аэропорту Хитроу из-за возможной угрозы взрыва на борту. Об этом сообщает Daily Mail.

«На борту, предположительно, бомба, запрашиваю посадку, сэр. У нас есть угроза взрыва. Air India 129 запрашивает посадку», — приводит издание слова пилота.

Из-за вероятности нахождения бомбы на борту рейса AIC129 в воздух были подняты по тревоге истребители Typhoon Королевских ВВС Великобритании.

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Примечательно, что на этой неделе уже поступали ложные сообщения о бомбах на борту самолетов нескольких индийских авиакомпаний.

Ранее в Китае у просидевшего два часа на одном месте пассажира самолета случилась закупорка легочных артерий тромбами. В результате мужчина не выжил. Как сообщил руководитель отделения интенсивной терапии в больнице при Университете традиционной китайской медицины провинции Фуцзяня Ли Вэй, расположение сидений в экономклассе представляет опасность для пассажиров.

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      Анастасия Волова
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