Пилот летевшего над Лондоном самолета заявил об угрозе взрыва

Пилот Air India сообщил о бомбе на борту пролетающего над Лондоном Boeing 777

Пилот летевшего из Мумбаи Boeing 777 авиакомпании Air India запросил посадку в лондонском аэропорту Хитроу из-за возможной угрозы взрыва на борту. Об этом сообщает Daily Mail.

«На борту, предположительно, бомба, запрашиваю посадку, сэр. У нас есть угроза взрыва. Air India 129 запрашивает посадку», — приводит издание слова пилота.

Из-за вероятности нахождения бомбы на борту рейса AIC129 в воздух были подняты по тревоге истребители Typhoon Королевских ВВС Великобритании.

Примечательно, что на этой неделе уже поступали ложные сообщения о бомбах на борту самолетов нескольких индийских авиакомпаний.

Ранее в Китае у просидевшего два часа на одном месте пассажира самолета случилась закупорка легочных артерий тромбами. В результате мужчина не выжил. Как сообщил руководитель отделения интенсивной терапии в больнице при Университете традиционной китайской медицины провинции Фуцзяня Ли Вэй, расположение сидений в экономклассе представляет опасность для пассажиров.