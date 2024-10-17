Пленный солдат ВСУ рассказал об обмане командования при отправке под Курск

Военнопленный Мазур заявил, что командование ВСУ обманом отправило их под Курск

Сдавшийся в плен солдат Вооруженных сил Украины Ярослав Мазур рассказал, что его вместе с сослуживцами обманом отправили в Курскую область из города Сумы. Об этом он заявил на опубликованном Министерством обороны России видео.

«Из Сум нас сразу отправили, я даже не знал, куда мы едем. Запаковали в БТР и отправили в Курск. Нам ничего не говорили. Просто приехали, выгрузили», — рассказал он.

По словам пленного, под обстрелом они забежали в подвал, куда вскоре прилетел дрон и ранил двоих солдат. Они остались им помочь, в то время как командование сбежало.

В ВСУ, уверяет Мазур, его мобилизовали насильно, когда он возвращался из магазина. С улицы он попал сначала на медкомиссию, а затем «на учебку».

Ранее Министерство обороны рассказало подробности о боях в Курской области. По данным ведомства, за прошедшие сутки российскими подразделениями были отражены шесть контратак противника. В результате боевых действий ВСУ потеряли до 40 бойцов, 4 танка и другую технику. Шесть солдат ВСУ сдались в плен.