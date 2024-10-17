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14:09, 17 октября 2024Россия

Минобороны рассказало подробности о боях в Курской области

Минобороны сообщило об отражении шести контратак ВСУ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска отразили шесть контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эти и другие подробности журналистам сообщили в Минобороны России.

«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Любимовка, Толстый Луг, Нижний Клин и Русская Конопелька», — говорится в сообщении.

В результате боевых действий ВСУ потеряли до 40 бойцов, 4 танка, шведскую боевую машину пехоты CV-90 и боевую бронированную машину. В министерстве добавили, что шесть украинских солдат удалось взять в плен.

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Помимо того, российские военнослужащие нанесли поражение формированиям десяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Новый Путь, Плехово, Новоивановка и Малая Локня.

В этот же день стало известно об освобождении двух населенных пунктов в Курской области. Вооруженным силам России удалось вернуть под контроль деревни Александрия и Старая Сорочина.

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      Никита Абрамов
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