Покрытый татуировками пьяный турист прогулялся по Бали в трусах и возмутил местных

Daily Mail: турист прогулялся по Бали в трусах и возмутил местных жителей

Покрытый татуировками с ног до головы пьяный турист прогулялся по Бали в одних трусах и возмутил местных жителей. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что 54-летнего австралийца Марка Пола Барри видят на улицах индонезийского острова в неподобающем виде не первый раз. Он часто появляется в нижнем белье, кричит, останавливает скутеры и пугает местных в районах Кута и Легиан. Последний раз его сфотографировали у входа в отель Love Fashion.

В начале октября Барри уже был арестован за хулиганство. При этом он вел себя неадекватно, много говорил и не мог сосредоточиться. Впоследствии выяснилось, что у австралийца уже есть судимости из-за торговли наркотиками на родине.

Ранее неизвестный турист прошелся по центру популярного европейского курорта Майорка в трусах и разгневал местных жителей. Иностранца сфотографировали на испанском острове очевидцы.

