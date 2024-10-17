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16:09, 17 октября 2024Путешествия

Покрытый татуировками пьяный турист прогулялся по Бали в трусах и возмутил местных

Daily Mail: турист прогулялся по Бали в трусах и возмутил местных жителей

Фото: @tattoomark1212

Покрытый татуировками с ног до головы пьяный турист прогулялся по Бали в одних трусах и возмутил местных жителей. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что 54-летнего австралийца Марка Пола Барри видят на улицах индонезийского острова в неподобающем виде не первый раз. Он часто появляется в нижнем белье, кричит, останавливает скутеры и пугает местных в районах Кута и Легиан. Последний раз его сфотографировали у входа в отель Love Fashion.

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В начале октября Барри уже был арестован за хулиганство. При этом он вел себя неадекватно, много говорил и не мог сосредоточиться. Впоследствии выяснилось, что у австралийца уже есть судимости из-за торговли наркотиками на родине.

Ранее неизвестный турист прошелся по центру популярного европейского курорта Майорка в трусах и разгневал местных жителей. Иностранца сфотографировали на испанском острове очевидцы.

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      Марк Успенский
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