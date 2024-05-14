Турист прошелся по центру курорта Европы в трусах и разгневал местных жителей

Daily Mail: турист прошелся в трусах по Майорке и разгневал местных жителей

Неизвестный турист прошелся по центру популярного европейского курорта Майорка в трусах и разгневал местных жителей. Об этом сообщает Daily Mail.

Иностранца сфотографировали на испанском острове очевидцы. На опубликованных кадрах он идет по улице в зеленых трусах, а на ногах у него носки и кроссовки. Снимки распространились в сети и стали вирусными. Многие юзеры раскритиковали мужчину за неподобающее поведение.

«Пожалуйста, арестуйте его», «Если бы власти всерьез взялись за таких идиотов, Майорка стала бы лучше», «Еще один идиот, которому надо запретить посещать остров», — писали пользователи.

Ранее две британские туристки устроили драку возле ночного клуба на Майорке и попали на видео. На записи видно, как две женщины лежат на земле и дергают друг друга за волосы.