Туристки устроили драку возле ночного клуба на курорте Европы и попали на видео

Daily Mail: две туристки устроили драку возле ночного клуба на Майорке

Две британские туристки устроили драку возле ночного клуба на Майорке и попали на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел у заведения Mabu-Hay на популярном курорте Европы. На записи видно, как две женщины лежат на земле и дергают друг друга за волосы. У одной из них задралось платье, но она не стала его поправлять. Вместо этого путешественница попыталась ударить ногами разнимавших их мужчин.

Местные жители разозлились из-за инцидента и потребовали ареста туристок. Об их дальнейшей судьбе ничего не известно.

Полицейский дал пощечину туристке, снимавшей на телефон ролик на территории мавзолея-мечети Тадж-Махал в Индии. Потасовка попала на видео.