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17:13, 17 октября 2024Мир

Политолог предрек тайную отправку дальнобойного оружия НАТО на Украину

Политолог Кошкин: НАТО может тайно поставить Украине дальнобойное оружие

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

НАТО может тайно поставить Украине дальнобойное оружие до того, как пройдут выборы президента США. С таким заявлением выступил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «Абзац».

«Поставки дальнобойного оружия НАТО на Украину могут произвестись еще до результатов выборов. Это не составляет труда, мы с этим сталкивались», — заявил эксперт.

Кошкин добавил, что подобная ситуация возникла во время дискуссий о поставках Киеву американских ракет ATACMS, когда выяснилось, что ракеты уже находятся на Украине и были применены в боевых действиях. Политолог отметил, что «такая же история может быть и сейчас с ракетами большого радиуса».

Эксперт также подчеркнул, что западным государствам выгодно «запутать все эти процессы», чтобы снять с себя ответственность за украинские удары вглубь территории России.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что позиция США по ударам вглубь российской территории остается неизменной.

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      Виктория Кондратьева
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