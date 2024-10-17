Полицейские обнаружили схрон со взрывными устройствами в тайнике россиянина

Силовики обнаружили схрон с гранатой и взрывателями у жителя Херсонской области

Сотрудники полиции обнаружили схрон со взрывными устройствами в тайнике сторожа из Херсонской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным ведомства, житель Каховского округа хранил гранату РГД-5, и 13 предметов, схожих со взрывателями к артиллерийским минам калибра 120 миллиметров, на территории фермерского хозяйства, где он работает. Согласно экспертизе, изъятые предметы были изготовлены промышленным способом и пригодны для производства взрыва.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ, сам он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По словам фигуранта, взрывные устройства он нашел на окраине Каховки в 2023 году и с того момента хранил в тайнике.

Ранее вблизи поселка Первомайское в Донецкой народной республике был обнаружен схрон с оружием и отравляющими химическими веществами.