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21:49, 17 октября 2024Силовые структуры

Полиция задержала экс-министра финансов Самарской области по делу о коррупции

Хинштейн: экс-министра финансов Самарской области задержали по делу о коррупции

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Полицейские задержали экс-министра финансов Самарской области Андрея Прямилова по делу о коррупции при строительстве метро. Такое заявление сделал в Telegram-канале депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

«Вслед за экс-министром строительства Николаем Плаксиным сегодня задержан и экс-министр финансов Самарской области Андрей Прямилов», — написал парламентарий, уточнив, что бывшие чиновники являются фигурантами одного уголовного дела.

Согласно версии следователей, Прямилов обеспечил незаконное получение средств подрядной организацией, которая занимается строительством метро в Самаре, размер аванса из резервного фонда региона составил 3,5 миллиарда рублей. Ему вменяют преступление по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий).

В июне сотрудники полиции в рабочем кабинете задержали временно исполняющего обязанности министра транспорта и автодорог Самарской области Ивана Пивкина. Хинштейн назвал его «одним из самых одиозных» региональных чиновников из причастных к существующему в области преступному коррупционному картелю.

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