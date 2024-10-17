После происшествия с двумя жертвами на российском заводе возбудили уголовное дело

СК возбудил дело о нарушении охраны труда после гибели двух рабочих в Искитиме

На российском заводе подростка затянуло в транспортировочную ленту вслед за коллегой

Начало событий в новости На российском заводе подростка затянуло в транспортировочную ленту вслед за коллегой

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны труда после происшествия на заводе в Искитиме с двумя жертвами из числа рабочих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Новосибирской области.

Дело заведено по части 3 статьи 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Как уточняет ТАСС, жертвам — 16 и 27 лет.

По данным следствия, все произошло утром в среду, 16 октября. Двое работников одной из подрядных организаций производили работы по зачистке производственных корпусов, конвейерного и дробильно-сортировочного оборудования. В ходе работ конвейер запустился, и одежду двух человек затянуло в транспортировочную ленту вместе с ними.

Ранее сообщалось, что 16-летний подросток бросился спасать своего коллегу, которого затянуло на транспортировочную ленту. Они оба не выжили.

