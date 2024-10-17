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09:02, 17 октября 2024Россия

На российском заводе подростка затянуло в транспортировочную ленту вслед за коллегой

В Искитиме подростка затянуло в транспортировочную ленту вслед за коллегой

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Искитиме Новосибирской области подростка затянуло в транспортировочную ленту на заводе вслед за коллегой, которого он пытался спасти. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По его данным, 16-летний подросток бросился спасать 21-летнего коллегу — тот чистил дробилку и решил сесть покурить на транспортировочную ленту. Машина включилась, из-за чего парня затянуло туда.

Несовершеннолетнего затянуло в механизм вслед за коллегой. Известно, что он пошел работать после девятого класса. Предварительно, оба работника завода, которые получили несовместимые с жизнью травмы, были трудоустроены неофициально.

Ранее в поселке Октябрьский Свердловской области 50-летнего мужчину намотало на трактор во время ремонта техники. Родственники начали бить тревогу, так как мужчина перестал выходить на связь.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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