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19:58, 17 октября 2024Мир

Путин встретился с президентом Азиатской шахматной федерации

Путин встретился с главой Азиатской шахматной федерации шейхом Аль Нахайяном

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился в Уфе с главой Азиатской шахматной федерации шейхом Султаном бен Халифой Аль Нахайяном. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе разговора шейх отметил высокие рейтинги России в данном виде спорта. В свою очередь, Путин заверил, что Москва останется на долгие годы в структуре. Российский лидер также вручил Аль Нахайяну орден Дружбы.

«Спасибо за оценку уровня развития шахмат в нашей стране. Мы с удовольствием будем оставаться в Азиатской шахматной федерации так долго, как это возможно», — рассказал российский лидер.

Ранее Путин прилетел в Уфу с рабочей поездкой. Он планирует принять участие в Международном форуме «Россия — спортивная держава», а также провести заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. В январе 2023 года глава государства приезжал в Башкирию. Тогда он присутствовал на церемонии прощания с первым президентом региона Муртазой Рахимовым.

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      Максим Габриелян
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