Президент России Путин прилетел в Уфу

Президент России Владимир Путин прилетел в Уфу с рабочей поездкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Путин планирует принять участие в Международном форуме «Россия — спортивная держава», а также провести заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

Глава республики Радий Хабиров утром 17 октября заявлял, что президенту покажут крупнейшие спортивные объекты, построенные к 450-летию Уфы.

До этого глава государства приезжал в Башкирию в январе 2023 года. Тогда он присутствовал на церемонии прощания с первым президентом региона Муртазой Рахимовым.

Ранее Путин приехал в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретил президента у крыльца Благовещенского храма, где они по православной традиции трижды расцеловали друг друга в щеки, а затем прошли в храм.