Президент Путин приехал в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин приехал в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, его сопровождает патриарх Кирилл, передает РИА Новости.

Патриарх встретил президента у крыльца Благовещенского храма, где они по православной традиции трижды расцеловали друг друга в щеки, а затем прошли в храм. Внутри Путин поклонился мощам князя Александра Невского, после чего продолжил краткое общение с предстоятелем Русской церкви в неформальной обстановке.

Сообщается, что в программе президента осмотр церкви в честь святого благоверного князя Александра Невского.

Агентство напомнило, что в 2024 году исполняется 300 лет со дня перенесения в Санкт-Петербург из Владимира мощей святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя и защитника северо-западных рубежей России и русского воинства. Главные торжества юбилея проходят 12 сентября — в День перенесения мощей Невского.

Путин также приезжал в Александро-Невскую лавру 28 июля.

