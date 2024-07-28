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13:21, 28 июля 2024Россия

Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского

Патриарх Кирилл наградил президента РФ Путина орденом Александра Невского

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента России Владимира Путина орденом Александра Невского. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее 28 июля сообщалось о приезде Путина в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. В Благовещенской церкви временно разместили главную святыню Лавры — мощи святого благоверного князя Александра Невского.

Орден Александра Невского входит в перечень высших орденов Русской православной церкви (РПЦ). Им награждаются военнослужащие, дипломаты, государственные деятели и священнослужители, внесшие большой вклад в защиту и процветание Отечества.

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