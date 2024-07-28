Путин приехал в Александро-Невскую лавру

ТАСС: президент России посетил Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 28 июля, приехал в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

В данный момент, по информации агентства, в Благовещенской церкви разместили главную святыню Лавры — мощи святого благоверного князя Александра Невского. Они находятся в исторической раке и серебряной гробнице, которые были возвращены монастырю в прошлом году, а до этого находились в Эрмитаже.

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра является старейшим монастырем Санкт-Петербурга. Когда работы в Свято-Троицком монастыре завершатся, мощи Невского вернут обратно туда.

Ранее стало известно, что российский лидер вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко посетил храм Смоленской иконы Божией Матери на Валааме. В данном храме, как пояснил впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, монахи читают молитвы о русских воинах, положивших жизнь за веру и отечество. Сам храм располагается в Смоленском скиту.