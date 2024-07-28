Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:15, 28 июля 2024Россия

Путин приехал в Александро-Невскую лавру

ТАСС: президент России посетил Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге

Фото: bellena / Shutterstock / Fotodom

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 28 июля, приехал в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

В данный момент, по информации агентства, в Благовещенской церкви разместили главную святыню Лавры — мощи святого благоверного князя Александра Невского. Они находятся в исторической раке и серебряной гробнице, которые были возвращены монастырю в прошлом году, а до этого находились в Эрмитаже.

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра является старейшим монастырем Санкт-Петербурга. Когда работы в Свято-Троицком монастыре завершатся, мощи Невского вернут обратно туда.

Ранее стало известно, что российский лидер вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко посетил храм Смоленской иконы Божией Матери на Валааме. В данном храме, как пояснил впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, монахи читают молитвы о русских воинах, положивших жизнь за веру и отечество. Сам храм располагается в Смоленском скиту.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      МВД Дагестана отреагировало на видеозапись из отдела полиции, где умер участник СВО. Что там сказали?

      Путин назвал собрание военных очень хорошим знаком

      Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР

      62-летний Том Круз захотел еще одного ребенка

      Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского

      В Москве загорелось административное здание

      В России отреагировали на идею Молдавии объявить послевоенный голод геноцидом

      Пленный рассказал об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении в 2023 году

      В российском городе водитель въехал в здание правительства и попал в психбольницу

      Путин приехал в Александро-Невскую лавру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше