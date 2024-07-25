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15:36, 25 июля 2024Бывший СССР

Путин и Лукашенко посетили молебен в храме Смоленской иконы Божией Матери

Путин и Лукашенко посетили храм Смоленской иконы Божией Матери на Валааме

Фото: Telegram-канал «Пул Первого»

Президенты России и Белоруссии посетили молебен в храме Смоленской иконы Божией Матери на Валааме. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Храм, как отметил Песков, находится в Смоленском скиту, куда приходят монахи с молитвами о русских воинах, положивших жизнь за веру и отечество, и который неоднократно посещался Путиным.

О том, что Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург сообщал Telegram-канал «Пул первого». Путин и Лукашенко, как отмечается, проведут переговоры, большая часть которых будет закрытой. Они обсудят развитие белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, региональную безопасность.

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      Валентин Карант
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