Путин и Лукашенко посетили молебен в храме Смоленской иконы Божией Матери

Путин и Лукашенко посетили храм Смоленской иконы Божией Матери на Валааме

Президенты России и Белоруссии посетили молебен в храме Смоленской иконы Божией Матери на Валааме. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Храм, как отметил Песков, находится в Смоленском скиту, куда приходят монахи с молитвами о русских воинах, положивших жизнь за веру и отечество, и который неоднократно посещался Путиным.

О том, что Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург сообщал Telegram-канал «Пул первого». Путин и Лукашенко, как отмечается, проведут переговоры, большая часть которых будет закрытой. Они обсудят развитие белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, региональную безопасность.