Раскрыты подробности о поджигателе номера женщины в московском отеле

Женщина совершила поджог номера в отеле «Аструс», расположенном на юго-западе Москвы, по заданию с Украины. Такие подробности раскрывает Telegram-канал «112».
По данным канала, возгорание произошло на 18 этаже здания на Ленинском проспекте, но автоматическая система успела все вовремя потушить. На месте происшествия полицейские обнаружили следы бензина и по горячим следам задержали злоумышленницу. Ей оказалась 21-летняя Анастасия.
Во время допроса женщина призналась, что получила задание от украинцев. Они велели ей заселиться в номер отеля и устроить там пожар.
В результате инцидента никто не пострадал.