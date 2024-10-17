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12:08, 17 октября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о поджигателе номера женщины в московском отеле

«112»: женщина подожгла номер в отеле «Аструс» в Москве по заданию с Украины
Начало событий в новости Неизвестный поджег номер женщины в отеле в Москве
Гостиница «Аструс»

Гостиница «Аструс» . Фото: Охотникова Екатерина *Фототуристы* / Фотобанк Лори

Женщина совершила поджог номера в отеле «Аструс», расположенном на юго-западе Москвы, по заданию с Украины. Такие подробности раскрывает Telegram-канал «112».

По данным канала, возгорание произошло на 18 этаже здания на Ленинском проспекте, но автоматическая система успела все вовремя потушить. На месте происшествия полицейские обнаружили следы бензина и по горячим следам задержали злоумышленницу. Ей оказалась 21-летняя Анастасия.

Во время допроса женщина призналась, что получила задание от украинцев. Они велели ей заселиться в номер отеля и устроить там пожар.

В результате инцидента никто не пострадал.

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      Олеся Мицкевич
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