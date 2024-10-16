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22:13, 16 октября 2024Россия

Неизвестный поджег номер женщины в отеле в Москве

Shot: неизвестный поджег номер женщины в отеле «Аструс» на юго-западе Москвы

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Неизвестный совершил поджог в номере женщины в отеле «Аструс», расположенном на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Вечером в среду, 16 октября, злоумышленник проник в номер на 18 этаже, облил помещение горючей жидкостью и поджег. В результате случившегося сработала пожарная сигнализация, возгорание потушили. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили в номере бутылки с неизвестной жидкостью.

По данным Shot, никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего и личность поджигателя устанавливают.

Ранее в Набережных Челнах третьеклассник поджег школу. Мальчик вышел с уроков, достал спички, совершил поджог, после чего сбежал.

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      Марина Совина
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