Неизвестный поджег номер женщины в отеле в Москве

Shot: неизвестный поджег номер женщины в отеле «Аструс» на юго-западе Москвы

Неизвестный совершил поджог в номере женщины в отеле «Аструс», расположенном на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Вечером в среду, 16 октября, злоумышленник проник в номер на 18 этаже, облил помещение горючей жидкостью и поджег. В результате случившегося сработала пожарная сигнализация, возгорание потушили. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили в номере бутылки с неизвестной жидкостью.

По данным Shot, никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего и личность поджигателя устанавливают.

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