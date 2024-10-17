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13:38, 17 октября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о возможном прошении об УДО российского актера Михаила Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова раскрыл сроки подачи прошения об УДО

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Прошение об УДО осужденного за смертельное ДТП российского актера Михаила Ефремова могут направить до Нового года. Об этом в четверг, 17 октября, со ссылкой на адвоката Юрия Падалко в своем Telegram-канале сообщает издание «Подъем».

По словам защитника актера, работа в этом направлении ведется, он поддерживает активную связь с Ефремовым, общение ведется на постоянной основе. Адвокат Падалко сообщил, что отбывающий наказание актер чувствует себя нормально, несмотря на незначительное ухудшение здоровья.

Ранее 17 октября сообщалось, что состояние актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание в колонии за трагическое ДТП, резко ухудшилось.

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      Владимир Седов
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