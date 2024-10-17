Состояние отбывающего срок Ефремова резко ухудшилось

Shot: состояние актера Михаила Ефремова резко ухудшилось

Состояние актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание в колонии за трагическое ДТП, резко ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, у артиста случилось обострение хронической обструктивной болезни легких — он с трудом дышит и почти не может разговаривать. Отмечается, что для контроля состояния актеру необходимо ежедневно посещать врача. Из-за проблем со здоровьем Ефремов бросил курить.

На данный момент защита артиста готовит документы для УДО (условно-досрочное освобождение), но Ефремов не может говорить с адвокатами из-за проблем со здоровьем, пишет канал.

В августе сообщалось, что Михаил Ефремов может выйти из тюрьмы раньше срока. Причиной стало состояние здоровье актера: у него зафиксированы не только старые хронические заболевания, но и прогрессирующие проблемы, установленные уже тюремными медиками.