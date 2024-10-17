Режиссер фильма «Василий Теркин» назвал причины обрушения декорации

Режиссер Карен Геворкян объяснил обрушение декорации на съемке фильма физикой

Режиссер фильма «Василий Теркин» Карен Геворкян назвал причину обрушения платформы в последний съемочный день картины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

13 октября на съемках фильма произошло падение декорации — деревянной платформы площадью 150 квадратных метров. Пострадали 15 человек, двое актеров массовки все еще находятся в больнице с травмами. Постановщик заявил, что виной всему — физический резонанс, который он готов доказать с помощью экспертов-физиков.

«Ключевую роль сыграл фактор, который нельзя предусмотреть, случился резонанс. Готов привлечь физиков из питерских институтов, чтобы доказать это», — сообщил он.

В момент съемки на рухнувшей платформе находилось одновременно 300 человек, которые по сюжету топали ногами. По мнению Геворкяна, это и вызвало резонанс, который привел с обрушению платформы.

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