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14:54, 17 октября 2024Культура

Режиссер фильма «Василий Теркин» назвал причины обрушения декорации

Режиссер Карен Геворкян объяснил обрушение декорации на съемке фильма физикой

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Режиссер фильма «Василий Теркин» Карен Геворкян назвал причину обрушения платформы в последний съемочный день картины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

13 октября на съемках фильма произошло падение декорации — деревянной платформы площадью 150 квадратных метров. Пострадали 15 человек, двое актеров массовки все еще находятся в больнице с травмами. Постановщик заявил, что виной всему — физический резонанс, который он готов доказать с помощью экспертов-физиков.

«Ключевую роль сыграл фактор, который нельзя предусмотреть, случился резонанс. Готов привлечь физиков из питерских институтов, чтобы доказать это», — сообщил он.

В момент съемки на рухнувшей платформе находилось одновременно 300 человек, которые по сюжету топали ногами. По мнению Геворкяна, это и вызвало резонанс, который привел с обрушению платформы.

Ранее стало известно, что Россия планирует снять ремейк советской картины «Невероятные приключения итальянцев в России» совместно с китайскими студиями. Проект будет приурочен к 75-летию дружбы между странами.

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      Андрей Шеньшаков
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