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15:37, 17 октября 2024Экономика

Россиян предупредили об опасности перепродажи жилья

Экономист Балынин: разовые сделки не гарантируют прибыли при перепродаже

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Решив заработать на перепродаже квартиры, владелец жилья должен основательно влиться в эту сферу — разовые сделки прибыли не гарантируют. О том, какие опасности несет такая стратегия инвестирования, россиян предупредил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его слова приводит «Газета.Ru».

Перепродажа недвижимости всегда подразумевает большие издержки, обращает внимание эксперт. Занимаясь перепродажей жилплощади, в наличии необходимо иметь несколько объектов. Также требуется постоянно анализировать рынок и научиться прогнозировать, подчеркивает Балынин. «Высокие издержки требуют глубоких знаний и постоянной работы в этой сфере. Иначе вы просто не сможете окупить вложения», — объяснил он.

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Такого рода сделки сопряжены с риском выйти в минус при повторной продаже квартиры. В частности, если объект приобретен в новостройке и не подвергался никаким улучшениям, велика вероятность, что при продаже недвижимость только потеряет в цене.

Кроме того, надеяться на предстоящее развитие транспортной и другой инфраструктуры в районе покупки не стоит. Даже если такие планы оглашались властями, в будущем от них могут отказаться. В итоге покупатель такого объекта уже не сможет получить ожидаемую прибыль.

Вдобавок многие начинающие инвесторы забывают о расходах на налоги. Если квартира находилась в собственности менее пяти лет на момент продажи, то владельцу придется заплатить с нее налог в 13 процентов. Балынин добавляет, что если за год такой инвестор совершит несколько сделок, его могут заподозрить в сокрытии предпринимательской деятельности и наложить штраф.

Ранее эксперты подсчитали доход россиян от флиппинга. В зависимости от города на перепродаже жилья, как оказалось, можно заработать от 300 тысяч до 10 миллионов рублей.

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      Виктория Клабукова
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