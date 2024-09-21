Доход от перепродажи жилья в России оценили

Эксперт Купина: на флиппинге в России зарабатывают от 300 тыс. до 10 млн рублей

На перепродаже жилья в России можно заработать от 300 тысяч до 10 миллионов рублей. О выгоде и рисках флиппинга «Известиям» рассказал эксперт по объективной оценке и продаже недвижимости Дмитрий Купина.

Заниматься перепродажей «вторички», по его словам, можно в любом городе, но доход будет разниться. Так, если в городе с населением 300–400 тысяч человек с одной квартиры можно получить около 300 тысяч рублей, то в Казани, Москве или Санкт-Петербурге флипперы получают миллионы.

Однако быстро заработать на этом не удастся, предупреждает специалист. Высокий доход обеспечит постоянство и скрупулезность. Флиппингу свойственны те же риски, что и обыкновенной сделке с квартирой, считает эксперт. Прежде чем согласиться на сделку Купина советует тщательно проанализировать инфраструктуру района. Состояние дома следует проверить вплоть до окон и входных дверей у соседей. Успешно перепродать объект вряд ли удастся, если в доме стоит антисанитария. Также перед тем, как подписать договор, стоит проверить квартиру на обременение и наличие несовершеннолетних среди владельцев, заключил специалист.

Ранее эксперты назвали лучшие варианты жилья для перепродажи на сегодняшний день. На данный момент выгоднее всего брать однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Удачно инвестировать можно и в малометражки, учитывая введение запрета на строительство микроквартир в некоторых регионах страны.