Россиянам назвали лучший вариант для покупки жилья в данный момент

Брокер Ракута: однокомнатные и двухкомнатные квартиры сегодня легче перепродать

Для последующей перепродажи в данный момент лучше брать однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Какое жилье выгоднее покупать прямо сейчас, aif.ru рассказали эксперты.

Если покупатель располагает небольшим бюджетом, следует обратить внимание на малометражки, советует ипотечный брокер Дмитрий Ракута. Учитывая введение запрета на строительство микроквартир в некоторых регионах страны, спрос на такие объекты только вырастет. Покупку жилплощади в доме под снос специалист считает рискованной. Если здание уже гарантированно попало под реновацию, то такую сделку можно рассмотреть. Если же дом пока не внесен в программу переселения, то распоряжаться этой квартирой будет невыгодно — найти желающих ее перекупить или снять найдется немного, также придется значительно потратиться на ремонт.

Приобретать сейчас недвижимость для инвестиций и перепродажи не рекомендует гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов. Накопления, как он считает, лучше положить на вклад. Он отметил, что приобретение в коммерческих целях для дальнейшей сдачи в аренду потеряло смысл с высокими ставками по депозитам. По мнению эксперта, в нынешних обстоятельствах на покупку жилья стоит решаться только ради увеличения метража или смены района. Выломов советует не прибегать к ипотеке, а ограничиться личными сбережениями и выручкой от продажи предыдущей жилплощади. Учитывая сегодняшние цены на новостройки, выбор лучше ограничить старым фондом. «Если все-таки рассматривать покупку по схеме "продал — добавил накоплений — купил другое жилье", то выгоднее сейчас брать квартиры на вторичном рынке», — отметил он.

Самые ликвидные лоты сейчас экспонируются в современных развивающихся районах с детскими садами, передовыми школами и медцентрами, указывает аналитик рынка недвижимости Денис Стукалов. Наибольшим спросом пользуются локации с развитой транспортной инфраструктурой, зонами отдыха и коммерческими объектами. «Покупатель не хочет брать просто квадратные метры — ему нужно решение, которое будет соответствовать его образу жизни», — подчеркивает Стукалов.

Помимо квартир, эксперты рекомендуют приглядеться к земельным участкам под строительство частного дома (ИЖС). В этом сегменте лучше сфокусироваться на объектах не дальше 20-25 километров от города, за исключением столиц, где диапазон поисков можно расширить до 50 километров. Землю стоит брать в газифицированном коттеджном поселке или деревне без перебоев с электроэнергией. Такое жилье можно будет и выгодно перепродать в будущем — спрос на ИЖС отличается стабильностью.

Ранее потенциальным арендаторам посоветовали не терять время и поскорее определиться с выбором. По мнению экономистов, сейчас лучшее время для того, чтобы снять жилье: уже после Нового года арендные ставки поднимутся на 40 процентов.