Рогов сообщил об ударах ВСУ по Энергодару

Рогов: ВСУ наносят серию артиллерийских ударов по Энергодару

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Энергодар, являющийся городом-спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Нацисты наносят по городу, в котором расположена Запорожская АЭС, серию артиллерийских ударов. На данный момент зафиксировано не менее шести прилетов», — написал Рогов.

Число пострадавших, а также сведения о получивших повреждения объектах уточняются. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов призвал жителей города быть бдительными и оставаться в укрытиях.

Днем 17 октября ВСУ нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области. Сообщалось, что под огонь попали жилые дома.