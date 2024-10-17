Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:24, 17 октября 2024Бывший СССР

ВСУ нанесли массированный удар по городу в Запорожской области

Рогов: ВСУ нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Каменка-Днепровская под массированным огнем боевиков ВСУ. Сегодня примерно с 9:40 боевики ВСУ прицельно бьют из артиллерийских орудий по городскому водозабору и газовому хозяйству. Буквально за 15 минут было нанесено семь ударов», — написал он.

По словам политика, под огонь попали жилые дома. Всего было нанесено не менее девяти артиллерийских ударов по жилой застройке города.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что украинская армия может готовить новый прорыв на запорожском направлении. Подпольщик допустил, что речь может идти об ударе по району Энергодара, где расположена Запорожская атомная электростанция.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «После Аллаха вся надежда на тебя». Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков попросил помощи у Кадырова

      Российский футболист обвинил пакистанцев в неуважении

      Генсек НАТО назвал условие становления Украины членом альянса

      На Украине возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту захвата храма УПЦ

      Стало известно о долгах уехавшего на Украину журналиста Киселева

      106-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

      Раскрыта природа известного коричневого карлика

      Украина снова пыталась ударить по региону России

      Зеленский прокомментировал тайные приложения своего «плана победы»

      Раскрыта судьба брошенного россиянкой в аэропорту Турции новорожденного ребенка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше