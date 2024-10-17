ВСУ нанесли массированный удар по городу в Запорожской области

Рогов: ВСУ нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Каменка-Днепровская под массированным огнем боевиков ВСУ. Сегодня примерно с 9:40 боевики ВСУ прицельно бьют из артиллерийских орудий по городскому водозабору и газовому хозяйству. Буквально за 15 минут было нанесено семь ударов», — написал он.

По словам политика, под огонь попали жилые дома. Всего было нанесено не менее девяти артиллерийских ударов по жилой застройке города.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что украинская армия может готовить новый прорыв на запорожском направлении. Подпольщик допустил, что речь может идти об ударе по району Энергодара, где расположена Запорожская атомная электростанция.