Подпольщик сообщил о колоннах военных и танков ВСУ на запорожском направлении

Подпольщик Лебедев: ВСУ могут готовить новый прорыв на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовить новый прорыв на запорожском направлении. Об этом сообщил в беседе с «Царьградом» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, ВСУ «гонят втихую» без света колонны солдат и танков. Подпольщик отметил, что одна из колонн прошла через Баштанку вечером 16 октября в сторону трассы на Кировоград.

Подпольщик допустил, что речь может идти о вероятном ударе по району Энергодара, где расположена Запорожская атомная электростанция.

Ранее российские военные нанесли удар по колонне военной техники ВСУ в Одесской области.