Россия ограничила ввоз пшеницы, томатов, перцев и дынь из Казахстана

Россельхознадзор с 17 октября ограничил ввоз ряда сельхозпродуктов из Казахстана

Россельхознадзор с 17 октября ввел временные ограничения на ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, перцев и дынь из Казахстана. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС.

Решение службы также коснется поставок семян льна масличного и подсолнечника для посева. Уточняется, что исключение будет сделано для транзита зерна при условии оформления казахстанской стороной фитосанитарных сертификатов непосредственно на страну конечного назначения и перевалки зерна из железнодорожных вагонов сразу в трюмы судна.

В начале октября Россельхознадзор обращался к казахстанским коллегам с предложением приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на продукцию, которую затронули озвученные в четверг меры. В частности, указывалось, что в поступающих в РФ из страны дынях не раз выявлялся карантинный объект — дынная муха.

Несмотря на то что Россия в начале 2024 года утратила статус главного торгового партнера Казахстана (это произошло за счет резкого наращивания китайско-казахстанской торговли, а не падения российско-казахстанской), товарооборот двух стран остается на высоком уровне. О проблемах с поставками стали заявлять в Казахстане осенью. Как пишет со ссылкой на Минсельхоз постсоветской республики «Курсив», с 23 сентября по 16 октября в РФ не пропустили из Казахстана 89 машин, перевозивших томаты, перец, рис, пшено, муку, сухофрукты. 9 и 15 октября по инициативе казахстанской стороны на площадке Евразийской экономической комиссии прошли два раунда консультаций по разрешению ситуации, которую некоторые опрошенные изданием участники рынка в Казахстане связали с полным запретом импорта пшеницы, введенным страной в августе на фоне хорошего урожая.

По данным «Российской газеты», запрет на ввоз российской пшеницы в Казахстан всеми видами транспорта, впервые введенный в апреле 2023 года, был продлен до конца 2024-го.