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19:29, 17 октября 2024Забота о себе

Россиян предупредили об опасности сна с незадернутыми шторами

Академик Иллариошкин: сон при ночном освещении повышает риск болезни Альцгеймера

Фото: Jamie Street / Unsplash

Сон с незадернутыми шторами или при ночном освещении в спальне вреден для здоровья мозга, заявил директор Института мозга Научного центра неврологии, академик РАН, доктор медицинских наук Сергей Иллариошкин. Об опасности так называемого «светового загрязнения» он предупредил россиян в разговоре с KP.RU.

Академик рассказал, что под «световым загрязнением» понимается свет от наружной рекламы или уличных фонарей, бьющий в окно из-за незадернутой шторы, или свет горящего ночника, энергосберегающих лампочек или невыключенных гаджетов. По его словам, новое исследование Медицинского центра Университета Раша, (Чикаго, США) показало, что сон в таких условиях значительно повышает риск развития болезни Альцгеймера.

Иллариошкин отметил, что «световое загрязнение» особенно опасно для здоровья мозга людей моложе 65 лет. На них этот фактор влияет сильнее, чем другие давно изученные причины болезни Альцгеймера, включая злоупотребление алкоголем, депрессию, ожирение, диабет, сердечную недостаточность, хроническую болезнь почек. «Для пациентов, которые до 65 лет позволяли себе спать со светом и таким образом испытывали "световое загрязнение" ночью, именно этот фактор оказался одним из ведущих», — предупредил эксперт.

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По словам академика, ночное освещение нарушает цикл сна и бодрствования, что для организма является сильным стрессом. Нормальный полноценный отдых и восстановление возможны только в темноте, при наличии любых источников света, структура сна меняется, что приводит к различным сбоям в работе головного мозга, подчеркнул он.

Ранее остеопат Дмитрий Симкин назвал худшие позы для сна. По его словам, одна из них — на животе. Он объяснил, что в таком положении человек буквально выворачивает голову набок и скручивает шею.

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      Наталья Обрядина
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