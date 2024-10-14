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20:32, 14 октября 2024Забота о себе

Названы худшие позы для сна

Остеопат Симкин: сон на животе может приводить к головной боли утром

Фото: Maddi Bazzocco / Unsplash

Если человек спит в неправильных позах, он может чувствовать себя с утра неотдохнувшим, рассказал остеопат Дмитрий Симкин. Худшие позы для сна он назвал в комментарии для aif.ru.

По словам врача, одна из худших поз для сна — на животе. Он объяснил, что в таком положении человек буквально выворачивает голову набок и скручивает шею. Из-за сдавливания сосудов нарушается кровообращение, что может приводить к головной боли утром.

Доктор добавил, что неправильно спать на низкой подушке или совсем без нее: в этом случае голова свешивается вниз, а шея перегибается. «Советую отказаться от привычки подкладывать руку под голову или подушку. Это нарушает естественное положение плечевого сустава и может привести к его воспалению», — отметил остеопат.

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Симкин подчеркнул, что лучше всего спать на спине на невысокой подушке с выемкой для головы, так как в такой позе шея сможет отдохнуть.

Ранее невролог, остеопат и мануальный терапевт Андрей Галкин назвал способ избавиться от вдовьего горба. По его мнению, для этого необходимо решить проблемы с напряжением и слабостью мышц шеи и спины.

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      Вера Владзиевская
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