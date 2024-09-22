Врач назвал способ избавиться от вдовьего горба

Невролог, остеопат и мануальный терапевт Андрей Галкин назвал способ избавиться от вдовьего горба. Его слова приводит «Газета.Ru».

Галкин заявил, что вдовий горб или холка — это образование, состоящее из жировой ткани и измененной подкожной структуры в области нижних шейных и верхних грудных позвонков. По его мнению, для устранения холки необходимо решить проблемы с напряжением и слабостью мышц шеи и спины.

Врач рекомендовал использовать различные методы расслабления и повышения эластичности мышц. Лучшими он назвал йогу и упражнения для шеи и спины.

Ранее тренер по фейсфитнесу Мария Фадеева дала советы, как получить «лебединую» шею. Для начала нужно встать прямо, опустить плечи и наклонять голову вправо и влево. Затем выполнить круговые движения головой. Далее положить руки на шейно-воротниковую зону и массировать ее.