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11:58, 22 сентября 2024Спорт

Врач назвал способ избавиться от вдовьего горба

Фото: Alliance Images / Shutterstock / Fotodom

Невролог, остеопат и мануальный терапевт Андрей Галкин назвал способ избавиться от вдовьего горба. Его слова приводит «Газета.Ru».

Галкин заявил, что вдовий горб или холка — это образование, состоящее из жировой ткани и измененной подкожной структуры в области нижних шейных и верхних грудных позвонков. По его мнению, для устранения холки необходимо решить проблемы с напряжением и слабостью мышц шеи и спины.

Врач рекомендовал использовать различные методы расслабления и повышения эластичности мышц. Лучшими он назвал йогу и упражнения для шеи и спины.

Ранее тренер по фейсфитнесу Мария Фадеева дала советы, как получить «лебединую» шею. Для начала нужно встать прямо, опустить плечи и наклонять голову вправо и влево. Затем выполнить круговые движения головой. Далее положить руки на шейно-воротниковую зону и массировать ее.

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      Анастасия Борисова
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