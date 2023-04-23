Тренер дала советы для получения «лебединой» шеи

Тренер посоветовала наклоны головы и массаж камнем гуаша для получения «лебединой» шеи

Тренер по фейсфитнесу Мария Фадеева дала советы для того, чтобы получить «лебединую» шею. Тренировка доступна на сайте «Чемпионата».

Для начала нужно встать прямо, опустить плечи и наклонять голову вправо и влево. Затем выполнить круговые движения головой. Далее положить руки на шейно-воротниковую зону и массировать ее. Следующим тренер посоветовала взять специальный ролик и водить им по 15 секунд в боковых местах шеи.

Для последнего упражнения Фадеева предложила использовать камень гуаша. При этом она подчеркнула, что перед выполнением занятий с этим приспособлением лучше проконсультироваться у специалиста. Нужно положить пластину широким краем на плечо и двигаться вверх по шее к уху.

28 марта врач-терапевт Александр Шестаков посоветовал упражнения от боли в шее. Он рекомендовал выполнять статические наклоны вперед, назад и в стороны. Также специалист посоветовал растягивать трапециевидные мышцы.