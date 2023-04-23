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10:52, 23 апреля 2023Спорт

Тренер дала советы для получения «лебединой» шеи

Тренер посоветовала наклоны головы и массаж камнем гуаша для получения «лебединой» шеи

Фото: Unsplash

Тренер по фейсфитнесу Мария Фадеева дала советы для того, чтобы получить «лебединую» шею. Тренировка доступна на сайте «Чемпионата».

Для начала нужно встать прямо, опустить плечи и наклонять голову вправо и влево. Затем выполнить круговые движения головой. Далее положить руки на шейно-воротниковую зону и массировать ее. Следующим тренер посоветовала взять специальный ролик и водить им по 15 секунд в боковых местах шеи.

Для последнего упражнения Фадеева предложила использовать камень гуаша. При этом она подчеркнула, что перед выполнением занятий с этим приспособлением лучше проконсультироваться у специалиста. Нужно положить пластину широким краем на плечо и двигаться вверх по шее к уху.

28 марта врач-терапевт Александр Шестаков посоветовал упражнения от боли в шее. Он рекомендовал выполнять статические наклоны вперед, назад и в стороны. Также специалист посоветовал растягивать трапециевидные мышцы.

Анастасия Борисова
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