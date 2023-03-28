Врач посоветовал упражнения от боли в шее

Врач Александр Шестаков посоветовал делать наклоны вперед и в сторону от боли в шее

Врач-терапевт Александр Шестаков посоветовал упражнения от боли в шее. Его слова приводит Sports.ru.

Начать Шестаков предложил с ретракции шеи. Упражнение выполняется следующим образом: держите голову ровно и смотрите прямо, потом отведите ее назад так, чтобы на шее спереди появились складки, задержитесь в таком положении на три-пять секунд, а затем вернитесь в исходное положение.

Затем врач рекомендовал выполнять статические наклоны вперед, назад и в стороны. Для этого нужно приложить руку к той стороне, в которую вы будете делать наклон, и создать ей сопротивление. Далее необходимо пытаться сделать наклон, при этом удерживая рукой голову в исходном положении.

Также специалист посоветовал растягивать трапециевидные мышцы. «Положите правую ладонь на левый висок и аккуратно наклоните голову к правому плечу. Оказывайте рукой лишь небольшую помощь в наклоне головы, чтобы почувствовать растяжение мышц шеи слева», — описал он технику выполнения упражнения.

Ранее фитнес-инструктор Сергей Трухин посоветовал простые упражнения для офисных работников. Тренер предложил плавно поворачивать голову вбок, поднимать и опускать плечи. Также специалист рекомендовал выполнять наклоны и скручивания и не забывать про упражнения для рук.