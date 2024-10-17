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12:34, 17 октября 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение из-за ветра

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Об угрожающей региону опасности сообщила пресс-служба МЧС республики.

Днем 17 октября и в течение суток 18 октября северо-восточный ветер на полуострове достигнет скорости 15-20 метров в секунду.

Спасатели призвали жителей и гостей курортного региона воздержаться от выхода в море, горы и леса, не парковать автомобили под деревьями и неукрепленными конструкциями, по возможности ограничить поездки на автомобилях.

Сейчас погода в Крыму облачная с прояснениями. Местами идут сильные дожди с грозами и градом.

Ранее итальянец побывал в Крыму и отметил, что многие за границей совсем не так его представляют. По словам туриста, иностранцы с удовольствием посещали бы полуостров, если бы знали о его красотах.

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      Мария Борисова
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