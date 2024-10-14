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05:32, 14 октября 2024Путешествия

Итальянец побывал в России и описал ее фразой «многие не так представляют эту страну»

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Итальянец вместе с русской женой побывал в Крыму и описал поездку фразой «многие совсем не так представляют эту страну». Своими впечатлениями Симоне поделился в блоге супруги под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Иностранец все время сравнивал разные места на полуострове с европейскими городами и остался доволен поездкой. Он заметил, что «иногда даже не верится, что это все в России».

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«Знаю, что многие совсем не так представляют эту страну, я тоже не сразу понял, что природа в России очень разнообразная, и по сути в пределах одной страны есть все, что хочешь», — высказался итальянец. По словам Симоне, иностранцы охотно ездили бы в Крым, если бы знали об этом месте.

Ранее российская путешественница пообщалась с иностранцами на Сицилии, Италия, и объяснила их нежелание ехать в РФ фразой «рискованно, танки по улицам ездят». По словам туристки, она часто знакомилась в поездке с отдыхающими из разных стран — Новой Зеландии, Польши, США.

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