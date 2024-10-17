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13:30, 17 октября 2024Забота о себе

Россиянам рассказали о пользе остывшего кофе

Нутрициолог Юзуп: в остывшем кофе остаются антиоксиданты

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Остывший кофе продолжает быть полезным для здоровья, отметила нутрициолог Ирина Юзуп. О пользе такого напитка она рассказала россиянам в беседе с изданием «Доктор Питер».

«В нем остаются антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами и защищают организм от повреждений, а также кофеин, который помогает взбодриться и повысить концентрацию. Конечно, остывший кофе может приобрести не очень приятный вкус, а если он долго стоит открытым, может окислиться или же стать горьким», — предупредила врач.

Ее коллега нутрициолог Юлия Чернобровкина обратила внимание на то, что аккуратнее нужно быть с остывшим кофе с добавлением молока (латте, капучино, раф), поскольку при комнатной температуре молочная продукция быстро портится. Она отметила, что даже ультрапастеризованное молоко, которое в закрытой таре может храниться полгода при температуре до +25℃, после вскрытия уже через несколько дней становится непригодным для питья.

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Ранее диетолог, гастроэнтеролог Ирина Бережная назвала самый полезный вид кофе. Бережная обратила внимание на то, что полезным является только натуральный кофе, а не растворимый.

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      Александра Лисица
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