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12:49, 17 октября 2024Россия

Россиянин избил администратора интим-салона и попал на видео

В Екатеринбурге посетитель интим-салона ударил администратора и попал на видео

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

В Екатеринбурге посетитель интим-салона напал на администратора и попал на видео. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал Urаl Mash.

На кадрах мужчина бьет работницу кулаком в лицо, после чего уходит.

По данным канала, в тот момент мужчина — местный криминальный авторитет — находился под воздействием запрещенных веществ.

Ранее в Уфе оставшийся без секса клиент решил отключить свет в квартире выставившей его проститутки. На опубликованной видеозаписи мужчина подошел к щитку и вырвал пробки вместе с проводами. После этого он по домофону позвонил в другую квартиру и сообщил соседям о притоне.

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      Алан Босиков
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