Россиянин не захотел убираться в квартире по требованию приставов и притворился глухим

Житель Ангарска притворился глухим, чтобы не пускать приставов в квартиру

В Ангарске житель одного из многоквартирных домов притворялся глухим, чтобы не пускать к себе приставов. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Иркутской области.

Специалисты администрации региона и сотрудники полиции вместе с приставами неоднократно пытались попасть в квартиру к россиянину. Мужчина не открывал дверь и через окно жилья, расположенного на первом этаже, показывал посетителям знаками, что не слышит и не может ходить.

В итоге приставы настояли и заставили мужчину открыть дверь. Внутри квартиры обнаружилось 12 собак и антисанитарная обстановка. «По результатам осмотра составлен акт о нарушении собственником прав и интересов соседей, бесхозяйственного содержания помещения», — заявили в пресс-службе УФССП.

Ранее житель Липецкой области лишился квартиры из-за того, что долго не проводил уборку и не оплачивал ЖКУ. В жилье россиянина развелись тараканы и прогнили полы.