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08:55, 17 октября 2024Силовые структуры

Россиянин с килограммами марихуаны ловил попутку на трассе и попался Росгвардии

В Забайкалье росгвардейцы задержали мужчину, ловившего попутку с 4 кг марихуаны

Фото: Росгвардия

Житель Забайкальского края с четырьмя килограммами марихуаны решил поймать попутку и попался сотрудникам Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, все произошло на трассе в селе Тарбагатай. 36-летний мужчина пытался остановить попутку с помощью поднятой руки и привлек внимание росгвардейцев. Сотрудники решили проверить забайкальца и выяснили, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Позже оказалось, что в сумке мужчина вез семь пакетов каннабиса общим весом четыре килограмма. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее в Севастополе сотрудники правоохранительных органов задержали 45-летнего руководителя одного из пунктов выдачи заказов маркетплейса, которого заподозрили в сбыте марихуаны на рабочем месте.

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      Олеся Мицкевич
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